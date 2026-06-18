Canicule : 53 départements en vigilance orange vendredi

Cinquante-trois départements au total seront placés "en vigilance orange canicule" à partir de vendredi midi, a indiqué ce jeudi 18 juin Météo-France.

La mise en vigilance orange "canicule" interviendra "à partir de vendredi 12H00" et concernera "27 départements en plus des 26 déjà concernés ce jeudi après-midi, le long d'un axe allant du Sud-Ouest au Nord-Est", précise Météo-France.

Il s'agit des départements suivants : Ain, Allier, Ardennes, Aube, Charente, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Dordogne, Doubs, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Gers, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.