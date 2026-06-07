France
Société

Deux blessés par balles près de Lyon

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Deux hommes de 21 et 26 ans ont été blessés par balles samedi soir dans une fusillade sur un point de deal de Villeurbanne, en banlieue lyonnaise, ont indiqué dimanche une source policière et une source proche du dossier à l'AFP.
Brut. avec AFP
Publié le
07
/
06
/
2026
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Peu avant minuit, quartier Verlaine-Tolstoï, deux suspects sont arrivés en trottinette électrique et l'un deux, muni d'une arme, a fait feu sur les deux hommes qui se trouvaient sur la voie publique, selon la source proche du dossier.

Ils ont ensuite été pris en charge par les secours, l'un blessé à la cuisse, et l'autre à l'abdomen avec un pronostic vital engagé, a ajouté cette source, qui précise que les faits ont eu lieu sur un point de deal connu de Villeurbanne.

Les deux victimes sont âgées de 21 et 26 ans, et l'une est connue des services de police, a par ailleurs affirmé une source policière.

Les suspects sont toujours en fuite, selon la source proche du dossier. Une enquête de police a été ouverte selon le journal Le Progrès.

Une unité de CRS va être envoyée dès dimanche en renfort dans le quartier, a indiqué la préfecture du Rhône à l'AFP.

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