Un jeune homme décède dans une rixe à Clermont-Ferrand

Un homme d'une vingtaine d'années a trouvé la mort samedi soir à Clermont-Ferrand lors d'une rixe. Deux personnes ont été interpellées.

Deux des protagonistes de cette rixe ayant concerné une dizaine de personnes vers 22H30 ont été blessés à l'arme blanche, et l'un d'entre eux est décédé plus tard des suites de ses blessures.

Les faits se sont produits Place des Carmes Dechaux, un secteur proche de la gare, siège historique du géant du pneumatique Michelin qui y a encore des bureaux.

Deux personnes ont été interpellées.

Les auditions sont en cours pour établir les circonstances, a précisé une autre source policière. Le parquet de Clermont-Ferrand, saisi de l'enquête, devrait communiquer en fin de journée dimanche.

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