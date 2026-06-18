Un laboratoire de fabrication de drogue de synthèse démantelé dans le Tarn

Cette structure était installée dans un corps de ferme sur la commune de Fréjairolles (Tarn), à une dizaine de kilomètres d'Albi, et une quantité importante de liquide "servant à faire de la drogue de synthèse" a été saisie, selon cette source.

Un laboratoire servant à fabriquer de la drogue de synthèse a été démantelé en début de semaine dans le Tarn et cinq personnes interpellées, a-t-on appris de source proche du dossier, confirmant une information de La Dépêche du Midi.

Selon le quotidien régional, le laboratoire, démantelé la semaine passée, fabriquait de la méthamphétamine.

Producteurs et prête-noms interpellés

Les personnes interpellées, parmi lesquelles les deux occupants de la maison, ont été mises en examen lundi pour production illicite de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, selon la source proche du dossier, pour qui le rôle des habitants du logis restait à déterminer: "Occupants pour leur compte et producteurs de drogue de synthèse ou des prête-noms pour le compte d'autres personnes".

Ces derniers n'étaient pas connus pour des infractions liées aux stupéfiants, selon la même source.

Quatre des mis en examen ont été placés en détention et le cinquième remis en liberté sous contrôle judiciaire dans ce dossier piloté par la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux (Jirs), a précisé la Dépêche du Midi.

Contacté par l'AFP, le parquet de Bordeaux n'était pas joignable à la mi-journée pour évoquer ce dossier.