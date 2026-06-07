1,2 millions de fidèles pour une messe de Léon XIV à Madrid

Le coeur de Madrid s'est transformé le temps d'une messe en une église à ciel ouvert où plus d'1,2 millions de fidèles ont afflué pour voir le pape Léon XIV, lors d'une cérémonie sous le soleil, sous haute sécurité, mais sans encombres.

Dans une vidéo en vue aérinenne du média El País, on peut voir l'importance de l'événement et les milliers de personnes présentes pour la venue du pape Léon XIV à Madrid ce dimanche 7 juin.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@elpais/video/7648607277578063126" data-video-id="7648607277578063126" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@elpais" href="https://www.tiktok.com/@elpais?refer=embed">@elpais</a> El papa León XIV ha vuelto a incidir este domingo ante una impresionante multitud —1,2 millones de personas según los organizadores; 1,1 según la Delegación del Gobierno— en una de sus principales batallas: recordar que los auténticos valores cristianos son incompatibles con algunas posiciones políticas, pese a que estas presuman de representarlos. A la hora de inicio de la misa, a las diez de la mañana, las autoridades cerraron los accesos ante la imposibilidad de acoger más gente. Ha sido una demostración apabullante de fe popular que demuestra una gran atención a este Papa, a lo que dice y a lo que piensa. Todo ello bajo un calor por ratos sofocante, del que la gente se protegía con paraguas, folletos y miles de abanicos. Había 42 pantallas gigantes, que no fueron bastantes. <a title="papaleonxiv" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/papaleonxiv?refer=embed">#papaleonxiv</a> <a title="madrid" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/madrid?refer=embed">#Madrid</a> <a title="españa" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/espa%C3%B1a?refer=embed">#España</a> <a title="católicos" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/cat%C3%B3licos?refer=embed">#católicos</a> <a title="misa" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/misa?refer=embed">#misa</a> <a target="_blank" title="♬ sonido original - El País" href="https://www.tiktok.com/music/sonido-original-El-País-7648607406964230934?refer=embed">♬ sonido original - El País</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

"J'ai pu communier", s'étonne encore Lourdes Madrigal à l'issue de la messe. La Basque de 47 ans, venue en bus de Bilbao avec une cinquantaine d'autres personnes, n'y croyait pas quand elle a vu le monde, mais elle a bien pu recevoir l'hostie consacrée. "Ca m'a aidée à prier de voir autant de gens, autant de jeunes. On chantait, on répondait aux prières, c'était un moment spécial", explique-t-elle.

Bienvenido a España, Papa León XIV.



Es un honor recibirle en un país diverso, abierto y profundamente comprometido con la convivencia, la justicia social y la defensa de la dignidad humana.



Que su visita sirva para seguir tendiendo puentes de diálogo, entendimiento y esperanza. pic.twitter.com/MQY2TQHUYK — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 6, 2026

Madrid, qui avait vu les choses en grand en plantant plus de 30.000 oeillets aux couleurs du Vatican pour orner le parcours, a réussi son défi.

Les autorités avaient mis en place un vaste dispositif logistique et déployé des policiers à tous les coins de rue pour la messe, à l'issue de laquelle Léon XIV a conduit une procession du Corpus Christi sur quelques centaines de mètres.

Silence au moment de l'eucharistie

Au moment de l'eucharistie, les centaines de milliers de fidèles rassemblés sur la place se sont tues, dans un silence soudain, laissant seulement percevoir le ronronnement des générateurs.

Puis de gigantesques cartons ont été ouverts dans "la zone VIP" de la cérémonie, là où de nombreux prêtres étaient assis aux premiers rangs, et en ont été extirpés des saladiers métalliques contenant les hosties à distribuer.

🇪🇸 Lors de la #messe célébrée ce matin place de Cibeles à Madrid par le #Pape Léon XIV en présence d'1,2 million de fidèles. -> https://t.co/hveJwYkdpB pic.twitter.com/ZCGpuV4I4d — Vatican News (@vaticannews_fr) June 7, 2026

Jauge complète pour l'événement

Nombreux étaient ceux venus en congrégation, avec leur tapis de sol encore roulé dans le sac à dos, mais les barrages de police omniprésents ont pu être décourageants; des agents annonçant à des inscrits à l'évènement que la jauge était complète et qu'il fallait faire demi-tour.

Finalement, la situation s'est débloquée et la messe a commencé sous un soleil de plomb en milieu de matinée, de nombreux prêtres arborant des casquettes ou des lunettes de soleil. Malgré les nombreuses bouteilles d'eau distribuées au public, plusieurs personnes ont fait des malaises et ont été évacuées, a constaté un journaliste de l'AFP.

Des dizaines de mètres au-dessus de l'autel, alors que Léon XIV déroulait la liturgie, les toits de l'imposant bâtiment de la mairie fourmillaient de policiers qui scrutaient la foule.

Des Espagnols de tout le pays

Des Espagnols venus de partout dans le pays s'étaient levés aux aurores pour être de la fête, à l'instar de Teresa Valdecantos, venue de Valence malgré ses deux béquilles sur lesquelles elle s'appuie.

Plus d'1,2 million de personnes ont assisté à la cérémonie selon les organisateurs (1,1 million selon les autorités locales), parmi lesquelles le roi Felipe VI et la reine Letizia.

La messe finie, des "Vive le pape!" repris en choeur résonnent encore après dans les rues de Madrid.

Le pape doit participer à d'autres grands rassemblements au cours de sa visite de sept jours en Espagne, bastion historique du catholicisme en Europe où la pratique religieuse est en perte de vitesse ces dernières décennies.