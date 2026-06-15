Le Royaume Uni va interdire l'accès des réseaux sociaux aux moins de 16 ans

Le Premier ministre Keir Starmer l'a annoncé aujourd'hui, emboitant le pas à plusieurs pays ayant déjà durci leur législation.

"Aujourd'hui, je peux annoncer que le gouvernement interdira l'accès aux réseaux sociaux pour tous les enfants de moins de 16 ans", a déclaré le chef du gouvernement travailliste, défendant une "étape importante" pour le pays et les familles.

"Les réseaux sociaux rendent les enfants malheureux. Ils facilitent le harcèlement et les abus", a encore déclaré Keir Starmer, lors d'une conférence de presse solennelle depuis Downing Street, à trois jours d'une élection cruciale pour son avenir à la tête du Labour et du pays, où il est de plus en plus contesté.

Le chef du gouvernement a précisé vouloir faire adopter une loi en ce sens "avant Noël" pour que l'interdiction entre en vigueur "au début de l'année prochaine, probablement vers le printemps".

We are banning social media access for under 16s.



These days kids must find their feet in a world where technology intrudes into every area of their life.



I just can’t let that go on anymore. So we’re giving children their childhoods back. pic.twitter.com/jn7iQrcwk8 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 15, 2026

"Today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16," PM Keir Starmer says



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Des blocages de certaines options

L'interdiction concernera notamment Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook et X. Mais pas les applications de messagerie comme WhatsApp et Signal. À ce stade, plusieurs pays, dont l'Australie, pionnière en la matière, ou encore l'Indonésie, ont mis en place une telle interdiction. Le Canada a annoncé jeudi son intention de faire de même, tandis qu'un projet de loi en ce sens est à l'étude au Parlement français pour les moins de 15 ans.

Londres entend imposer un "blocage" de certaines fonctions, comme la possibilité pour un inconnu de communiquer avec un enfant de moins de 16 ans, a détaillé le gouvernement dans un communiqué. Ces restrictions "seront aussi activées par défaut" pour les moins de 17 ans. Les mineurs ne pourront pas non plus utiliser les chatbots utilisant l'intelligence artificielle conçus pour simuler des relations sexuelles ou des jeux de rôle.

Décision prise suite à une consultation nationale

Cette décision intervient à l'issue d'une consultation nationale sur le sujet, qui a recueilli environ 116.000 contributions, ce qui en fait la deuxième plus large de l'histoire du pays, selon Downing Street. Quelque 91% des parents ayant répondu à cette consultation ont déclaré soutenir une interdiction des plateformes pour les moins de 16 ans.

Le Premier ministre a reconnu que les nouvelles mesures seraient "difficiles" à faire appliquer, et qu'il faudrait toujours "apprendre aux enfants" à utiliser les réseaux sociaux. Certes, il existe un risque que les enfants "contournent" la future réglementation, mais les lois "sont aussi l’expression de nos valeurs. Elles façonnent le contrat social", a-t-il affirmé.

Le 8 juin, le gouvernement avait aussi sommé les géants de la tech comme Apple ou Google de déployer dans les trois mois des outils bloquant l'envoi et la réception d'images sexuellement explicites par des mineurs, faute de quoi il légiférera en ce sens.