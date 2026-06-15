Les 10 infos à ne pas louper ce lundi 15 juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Les Etats-Unis et l'Iran parviennent à un accord pour mettre fin à la guerre

Les États-Unis et l’Iran sont parvenus lundi à un accord pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris au Liban, avec une cérémonie de signature prévue vendredi à Genève. L’annonce a été saluée par l’ONU, l’Union européenne et plusieurs capitales occidentales. Si de nombreux Iraniens et Libanais ont exprimé leur soulagement face à la perspective d’un retour à la paix, Beyrouth a affirmé ne pas avoir été informé des termes de l’accord ni du calendrier du cessez-le-feu. De son côté, Itamar Ben Gvir, figure de l'extrême droite israélienne et ministre chargé de la Sécurité nationale, a assuré que "l'accord de Trump ne nous engage pas", appelant à intensifier les opérations militaires au Liban.

2.Ukraine : au moins 11 morts et un monument emblématique de Kiev ravagé par les frappes russes

Une vaste vague de frappes russes a fait au moins 11 morts et des dizaines de blessés lundi en Ukraine, touchant notamment Kiev, Kharkiv et Kherson. À Kiev, un incendie a gravement endommagé la cathédrale de la Dormition, joyau du complexe orthodoxe de la Laure des Grottes classé à l'Unesco. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé le G7 à renforcer la pression sur Moscou et à accroître l'aide à la défense antiaérienne ukrainienne, tandis que l'armée de l'air ukrainienne a affirmé avoir intercepté 50 des 70 missiles et 582 des 611 drones lancés par la Russie. Moscou nie avoir visé la cathédrale et accuse un missile ukrainien de fabrication américaine d'être à l'origine des dégâts. Emmanuel Macron a dénoncé une attaque "contre notre patrimoine universel".

3.Royaume-Uni : Starmer interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé lundi l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, une mesure qu'il souhaite faire adopter avant la fin de l'année pour une entrée en vigueur au printemps 2027. "Les réseaux sociaux rendent les enfants malheureux. Ils facilitent le harcèlement et les abus", a-t-il déclaré en conférence de presse, présentant cette réforme comme une étape majeure pour la protection des mineurs. Le gouvernement prévoit également de renforcer le contrôle des plateformes de jeux vidéo et de streaming, dans un contexte de durcissement des réglementations numériques dans plusieurs pays.

4.Mondial-2026: l'Iran présent, les Pays-Bas en échec, les Allemands faciles

Au coeur de toutes les interrogations depuis des mois du fait de la guerre au Moyen-Orient, la sélection iranienne est bel et bien arrivée dimanche sur le sol américain, à la veille de son premier match du Mondial-2026, contre la Nouvelle-Zélande à Los Angeles. Côté foot, l'Allemagne, Goliath européen aux quatre étoiles, n'a fait qu'une bouchée (7-1) de Curaçao, David caribéen qui découvrait la Coupe du Monde, alors que les Pays-Bas ont eux été tenus en échec par une sélection japonaise accrocheuse (2-2).La Côte d'Ivoire, grâce à but inscrit par Amad Diallo à la 90e minute, a battu l'Equateur 1-0 au terme d'un match du Mondial-2026 engagé, durant lequel la barre transversale a été touchée trois fois, à Philadelphie.

5.La France entre dans un nouvel épisode de chaleur

La France s'apprête à connaître à partir de mercredi un épisode de forte chaleur susceptible de devenir la première véritable vague de chaleur de l'année. Selon Météo-France, les températures pourraient atteindre 37°C à Paris, 38°C à Nevers, 36°C à Lyon et 35°C à Toulouse, avec des nuits particulièrement chaudes et peu de répit. Dans un bulletin publié dimanche, l'institut souligne que ces épisodes précoces sont désormais "de plus en plus probables dans un climat qui change".

6.Bac 2026 : les terminales ouvrent le bal des épreuves finales avec la philosophie

Plus de 530.000 élèves de terminale générale et technologique passent lundi matin l'épreuve de philosophie, qui marque le coup d'envoi des écrits du baccalauréat 2026. Cette session est également marquée par la volonté du ministre de l'Éducation de renforcer l'exigence en matière de maîtrise de la langue et d'orthographe, même si les modalités précises de correction suscitent encore des interrogations chez les enseignants.

7.G7 : des heurts à Genève en marge des manifestations contre le sommet

Sous une forte chaleur, plusieurs milliers de manifestants ont défilé dimanche à Genève, en Suisse, à la veille du sommet du G7 à Evian, en France, dans une ambiance d'abord festive et revendicative, avant que des échanges de jets de projectiles et tirs de gaz lacrymogènes entre jeunes masqués et forces de l'ordre ne viennent ternir la fin du rassemblement.

8.Norvège : le fils de la princesse héritière condamné à quatre ans de prison pour viols et violences sur son ex

Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière Mette-Marit de Norvège, a été condamné lundi à quatre ans de prison ferme après avoir été reconnu coupable de deux viols, ainsi que de violences, menaces et infractions routières. Ce verdict très attendu met un terme à l'un des plus grands scandales ayant touché la monarchie norvégienne ces dernières années. Au procès, des photos et vidéos saisies par les enquêteurs ont notamment été utilisées comme éléments de preuve.

9.Pakistan : deux aviateurs tués dans un nouveau crash militaire

Deux membres de l'armée de l'air pakistanaise ont trouvé la mort lundi dans le crash d'un avion d'entraînement près de Mardan, dans le nord du Pakistan. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident, qui survient moins d'une semaine après le crash meurtrier d'un hélicoptère militaire au Cachemire pakistanais.

10.MMA : Ciryl Gane décroche la ceinture intérimaire des poids lourds à la Maison Blanche

Le Français Ciryl Gane a dominé la star brésilienne Alex Pereira par KO technique pour obtenir la ceinture intérimaire UFC des poids lourds au cours d'une soirée de combats exceptionnellement organisée à la Maison Blanche, à Washington.