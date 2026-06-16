Les 10 infos à ne pas louper ce mardi 16 juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Moyen-Orient : Trump annonce la réouverture du détroit d'Ormuz dès vendredi

Donald Trump a affirmé lundi que le détroit d'Ormuz serait totalement rouvert vendredi, à l'occasion de la signature officielle de l'accord entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Selon le président américain, des navires ont déjà commencé à traverser cette voie maritime stratégique, tandis que plusieurs médias iraniens font état du passage de pétroliers et de cargos. D'après un responsable américain, le cadre d'accord a déjà été signé électroniquement par les principaux négociateurs des deux pays.

2.Mort d'Abdullah Ibrahim, légende sud-africaine du jazz

Le pianiste et compositeur sud-africain Abdullah Ibrahim, figure majeure du jazz mondial, est décédé lundi à l'âge de 91 ans en Allemagne. Révélé sur la scène internationale par Duke Ellington dans les années 1960, l'artiste a marqué l'histoire de la musique avec plus de 70 albums et une carrière s'étendant sur plus de sept décennies

3.G7 : l'Ukraine revient au premier plan malgré la crise iranienne

Les dirigeants du G7 se retrouvent mardi à Evian avec l'Ukraine au cœur des discussions, en présence de Volodymyr Zelensky. Les alliés européens tenteront notamment de convaincre Donald Trump d'afficher un soutien plus ferme à Kiev face à la Russie. Le Moyen-Orient restera toutefois un sujet majeur du sommet, avec un déjeuner consacré aux conséquences de la guerre entre l'Iran et la coalition américano-israélienne.

4.Mondial-2026: la France et son trio magique entrent en scène

L'équipe de France débute mardi sa Coupe du monde 2026 contre le Sénégal à East Rutherford, portée par sa ligne d'attaque magique Mbappé-Dembélé-Olise. Considérés parmi les favoris du tournoi, les Bleus de Didier Deschamps passent un premier test de taille face aux Lions de la Teranga, avec l'ambition de lancer idéalement leur quête d'un troisième titre mondial et d'offrir une sortie en apothéose à leur sélectionneur.

5.Immigration : le Parlement sur le point de durcir la rétention des étrangers jugés dangereux

Le Parlement s'apprête à entériner mardi l'allongement de la durée de rétention administrative d'étrangers en situation irrégulière et jugés dangereux, une mesure critiquée à gauche mais présentée à droite et au centre comme une réponse au meurtre de la jeune Philippine en 2024. Après le vote du Sénat lundi (233 voix contre 102), un ultime vote des députés, prévu dans l'après-midi, doit permettre l'adoption définitive de cette proposition de loi portée par l'élu Renaissance Charles Rodwell et soutenue par le gouvernement, la droite et le Rassemblement national.

6.Violences sexuelles sur mineurs : la Ciivise alerte sur le retard de la justice

Dans un rapport remis au gouvernement, la Ciivise estime que la protection des enfants contre les violences sexuelles progresse trop lentement et dénonce un "retard majeur" de la justice, la Ciivise appelle le gouvernement à "passer à la vitesse supérieure" pour faire de la protection des enfants une "priorité". Plus de deux ans après ses recommandations, près des trois quarts des mesures préconisées ne sont toujours pas pleinement appliquées, malgré certaines avancées en matière de prévention et de repérage.

7.RDC : MSF alerte sur une propagation inquiétante de l'épidémie d'Ebola

L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) se diffuse plus rapidement que les capacités de réponse mises en œuvre sur le terrain, a alerté lundi Médecins sans frontières (MSF), s'inquiétant de "dangereuses lacunes" dans la réponse sanitaire.

8.Vietnam : des dizaines de chats sauvés d'un trafic destiné au marché de la viande

Une quarantaine de chats volés pour être transformés en viande ont été rendus à leurs propriétaires après le démantèlement d'un réseau par la police vietnamienne, a indiqué mardi une organisation de défense des animaux.

9.Révolution numérique : l'IA s'invite dans la fonction publique

Le gouvernement va généraliser un outil numérique conversationnel utilisant l'intelligence artificielle pour environ un million d'agents de la fonction publique de l'Etat, a annoncé mardi le cabinet du ministre de l'Action et des Comptes publics.

10.Mondial 2026 : Rezaeian esquive la polémique sur les sifflets contre l'hymne iranien

Buteur lors du match nul de l'Iran face à la Nouvelle-Zélande (2-2), Ramin Rezaeian a refusé de commenter les sifflets entendus dans le SoFi Stadium de Los Angeles pendant l'hymne iranien. " Ça ne vous regarde pas", a lancé le défenseur de la Team Melli à un journaliste après la rencontre.