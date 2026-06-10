Les 10 infos à ne pas louper ce mercredi 10 juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Belfast sous tension après une attaque au couteau

Des incidents ont éclaté mardi soir à Belfast lors de manifestations anti-immigrés, au lendemain d'une attaque au couteau imputée à un réfugié soudanais dont la vidéo a provoqué un choc dans le pays. Malgré les appels au calme des autorités britanniques et de la police nord-irlandaise, des centaines de personnes se sont rassemblées dans plusieurs quartiers de la ville. Des fumées étaient visibles en différents points de Belfast, survolée par des hélicoptères de police.

2.Affaire Patrick Bruel : le parquet requiert sa mise en examen et son placement en détention

Patrick Bruel doit être présenté mercredi à des juges d’instruction en vue de sa mise en examen pour viols, tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel visant neuf victimes présumées entre 2010 et 2019. Le parquet de Nanterre a également requis son placement en détention provisoire. Treize autres signalements, portant sur des faits plus anciens potentiellement prescrits, ont été joints à l’information judiciaire afin d’examiner l’ensemble des accusations visant le chanteur de 67 ans, qui conteste les faits reprochés.

3.SNCF : une grève très suivie perturbe les trains du quotidien

La grève de 24 heures organisée mercredi par les syndicats de la SNCF entraîne de fortes perturbations, notamment sur les trains régionaux et de banlieue. Les organisations syndicales réclament un moratoire sur l’ouverture à la concurrence du rail ainsi que des augmentations salariales face à l’inflation. Sur les grandes lignes, un TGV sur trois et un train Intercités sur deux devraient également être annulés.

4.Affaire Lyhanna: le gouvernement mis en cause par les familles de victimes et les oppositions

L'immense émotion suscitée par la mort de la jeune Lyhanna continue de mettre le gouvernement sous pression. Familles de victimes, oppositions et professionnels de la justice dénoncent des dysfonctionnements judiciaires mais aussi un manque chronique de moyens. L’avocat des parents de la jeune fille a directement interpellé Emmanuel Macron, estimant que les ressources accordées à la justice constituent le "vrai cœur du problème", tandis que l’annonce d’un réexamen en urgence de 70.000 plaintes impliquant des enfants suscite déjà des interrogations.

5.Moyen-Orient : l’Iran frappe des bases américaines après des raids de Washington

L’Iran a annoncé mercredi avoir lancé des attaques contre plusieurs bases américaines dans le Golfe, notamment au Bahreïn et en Jordanie, en représailles à des frappes menées par Washington contre des cibles iraniennes près du détroit d’Ormuz. Cette nouvelle escalade intervient après la destruction d’un hélicoptère américain attribuée à Téhéran, malgré les déclarations récentes de Donald Trump qui se disait proche d’un accord pour mettre fin aux hostilités.

6.Espagne : le pape Léon XIV bénit la plus haute église du monde

En visite à Barcelone, le pape Léon XIV doit bénir la plus grande tour de la Sagrada Familia et célébrer une messe dans la célèbre basilique conçue par Antoni Gaudí. Cette visite intervient cent ans jour pour jour après la mort de l'architecte catalan, dont l'œuvre inachevée est devenue l'un des monuments les plus emblématiques au monde et la plus haute église jamais construite.

7.Climat: les conditions extrêmes deviennent "la norme", selon l'institut Copernicus

Les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent progressivement "la norme", selon l'observatoire européen Copernicus. Dans un rapport publié mercredi, l'organisme souligne que mai 2026 a été le deuxième mois de mai le plus chaud jamais enregistré, derrière le record de 2024. Copernicus met notamment en avant une vague de chaleur précoce et particulièrement intense en Europe, illustrant l'accélération du changement climatique.

8.Affaire Nahel : la Cour de cassation se penche sur la requalification des faits

La Cour de cassation examine les pourvois formés dans l'affaire Nahel après la requalification en mars des faits en violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le policier impliqué étant initialement poursuivi pour meurtre.

9.Procès de l’ostéopathe de Strasbourg : verdict attendu pour les viols et agressions sexuelles présumés

L'ostéopathe jugé à Strasbourg pour viols et agressions sexuelles sur 29 patientes sera fixé sur son sort au terme d'un procès où il a été décrit comme "un prédateur" tandis que lui plaide la "maladresse".

10. Mondial 2026 : Gianni Infantino face aux premières polémiques du tournoi

Arbitre somalien refoulé des Etats-Unis, spectateurs iraniens possiblement privés de billet, tensions diplomatiques persistantes et grogne sociale à Mexico... autant de sujets brûlants auxquels devra répondre le patron de la Fifa Gianni Infantino, en conférence de presse à la veille du début du Mondial-2026.