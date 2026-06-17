Les 10 infos à ne pas louper ce mercredi 17 juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Mondial-2026: la France de Mbappé réussit son entrée, Messi dans l'histoire

L'équipe de France a parfaitement lancé sa Coupe du monde en dominant le Sénégal (3-1), portée par un doublé de Kylian Mbappé, devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Quelques heures plus tard, Lionel Messi est lui entré mardi un peu plus dans la légende en devenant lors du Mondial-2026 le premier footballeur à disputer une sixième Coupe du monde, en même temps que le meilleur buteur de l'histoire de la compétition (16 buts) grâce à un triplé contre l'Algérie (3-0) à Kansas City.

2.Canicule : Paris ouvre le canal Saint-Martin à la baignade pour faire face à la chaleur dès mercredi

Face aux fortes chaleurs attendues cette semaine, la Ville de Paris autorisera dès mercredi la baignade surveillée dans une portion du canal Saint-Martin. Présentée comme un nouvel outil de rafraîchissement urbain, cette mesure exceptionnelle pourrait être reconduite lors de futurs épisodes caniculaires, alors que les températures pourraient atteindre jusqu'à 38°C en Île-de-France.

3.G7 : l'IA au cœur des discussions avant un dîner Trump-Macron à Versailles

Les dirigeants du G7 consacrent mercredi une session de travail à l'intelligence artificielle et à sa régulation, en présence de grands patrons de la tech mondiale. Les pays membres devraient notamment soutenir un renforcement de la protection des mineurs en ligne, avec une limitation de l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ou 16 ans. En marge du sommet, Donald Trump doit être reçu par Emmanuel Macron pour un dîner au château de Versailles.

4.Migration : le Parlement européen se prononce sur le durcissement des expulsions

Les eurodéputés votent mercredi un règlement visant à accélérer le renvoi des migrants déboutés du droit d'asile. Ce texte controversé prévoit une batterie de mesures pour accélérer les expulsions et limiter les recours quand une demande de protection est refusée. Elle permet aux Etats membres qui le souhaitent d'installer des centres en dehors de l'Europe pour y renvoyer les exilés déboutés.

5.Moyen-Orient : des pétroliers iraniens franchissent le détroit d'Ormuz avant les nouveaux pourparlers

De premiers pétroliers iraniens ont traversé le détroit d'Ormuz, symbole d'une détente progressive avant la signature attendue d'un accord entre Téhéran et Washington visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Après plus de trois mois de conflit et d'intenses négociations, les deux pays sont parvenus à un compromis ouvrant la voie à de nouvelles discussions sur les sanctions et le programme nucléaire iranien.

6.Ukraine : une frappe russe fait un mort et plusieurs blessés à Zaporijjia

Une frappe de drone russe a touché la ville ukrainienne de Zaporijjia dans le sud-est du pays, tuant une personne et faisant aussi sept blessés, ont indiqué les responsables du service de secours.

7.Corse : l'Assemblée débat d'une autonomie renforcée pour l'île

Une Corse "autonome" ? Un délicat débat constitutionnel s'est ouvert mardi à l'Assemblée nationale, entre députés partisans de pouvoirs de dérogation accrus pour l'île, et ceux qui craignent une fracture dans la République, le Premier ministre Sébastien Lecornu appelant à trouver un chemin au Parlement.

8.Mondial 2026 : Macron promet d'être en finale si les Bleus s'y qualifient

Emmanuel Macron a salué la victoire de l'équipe de France contre le Sénégal (3-1), indiquant qu'il irait assister à la finale de la Coupe du Monde si les Bleus y sont.

9.Corée du Sud : la zone démilitarisée s'ouvre davantage au public

La Corée du Sud va réduire une zone réglementée près de la frontière avec le Nord, permettant au public de se rapprocher de son voisin, a annoncé le ministère de la Défense.

10.Mondial 2026 : Haaland porte la Norvège pour son entrée face à l'Irak

La Norvège, grâce notamment à un doublé d'Erling Haaland, a réussi son entrée au Mondial-2026 en battant largement une équipe d'Irak vaillante mais limitée (4-1), mardi à Foxborough près de Boston.