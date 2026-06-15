Ukraine: Macron souhaite que les Américains mettent plus de "pression" sur la Russie

Le président français Emmanuel Macron espère convaincre son homologue américain Donald Trump de mettre davantage la "pression" sur la Russie lors du sommet du G7 qui s'ouvre lundi soir à Evian.

"Qu'on se mette d'accord pour négocier, avec les Ukrainiens"

"Ce que je veux au fond, c'est avoir des Américains qui se disent 'on est avec vous, on va continuer d'aider l'Ukraine, on va mettre la pression davantage sur la Russie'", a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne TF1.

"La bonne négociation, c'est l'Ukraine et la Russie autour de la table, mais avec les Européens et les Américains qui sont là", a-t-il ajouté.

Les discussions se sont jusqu'ici déroulées sous médiation américaine, sans les Européens. Les Etats-Unis sont, en outre, surtout concentrés sur le réglement du conflit qu'ils ont déclenché en Iran le 28 février.

Les Européens espèrent aussi convaincre Donald Trump de revenir à une position plus équilibrée en faveur de l'Ukraine, alors que ses émissaires ont envisagé des concessions territoriales en faveur de la Russie allant au-delà de la ligne de front.

"C'est un allié qui pensait pouvoir finir vite la guerre en Russie il y a un an et demi, qui a vu la difficulté à nos côtés, qui ne finance plus l'effort de guerre", a rappelé le président français, Donald Trump ayant promis à son retour à la Maison Blanche de régler le conflit en 24 heures.

"C'est un effort que les Européens quasi exclusivement font", en matière de soutien militaire comme d'aide économique à l'Ukraine, a-t-il ajouté.

Le président américain participera mardi au sommet du G7 à une session en présence de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, avec qui il a une relation houleuse.

L'ojectif des discussions au G7 c'est "qu'on se mette d'accord pour négocier, avec les Ukrainiens", les conditions dans lequelles un accord de paix peut être conclu, a expliqué Emmanuel Macron.