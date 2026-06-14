Brésil : une collision entre deux hélicoptères fait 6 morts à Rio de Janeiro

"Les hélicoptères se sont ensuite écrasés sur le parking d'un concessionnaire automobile, provoquant un incendie qui a endommagé au moins 20 véhicules", ont-ils précisé. "Au moins six décès ont été confirmés", ont-ils ajouté.
Des images circulent, comme sur le média brésilien globo G1. Une importante colonne de fumée noire s'élevait au-dessus de la concession automobile, où plusieurs véhicules étaient en flammes.
Pelo menos 5 morrem em queda de helicópteros no Recreio; aeronaves colidiram no ar https://t.co/4fpumqMjxd #g1 pic.twitter.com/kSdVy3I6u9— g1 (@g1) June 14, 2026
Plus d'informations à venir sur les circonstances "qui restent encore à éclaircir" selon Le Parisien.
Selon les statistiques du Centre d'enquête et de prévention des accidents aéronautiques (Cenipa), 153 accidents d'avions ont été recensés au Brésil en 2025, faisant 62 morts.