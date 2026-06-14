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Amérique du Sud & Amérique centrale

Brésil : une collision entre deux hélicoptères fait 6 morts à Rio de Janeiro

gece33 via Gertty Images
Au moins six personnes sont mortes dimanche après la collision de deux hélicoptères dans le ciel de Rio de Janeiro, ont annoncé les pompiers dans un communiqué.
AFP
Publié le
14
/
06
/
2026
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"Les hélicoptères se sont ensuite écrasés sur le parking d'un concessionnaire automobile, provoquant un incendie qui a endommagé au moins 20 véhicules", ont-ils précisé. "Au moins six décès ont été confirmés", ont-ils ajouté.

Des images circulent, comme sur le média brésilien globo G1. Une importante colonne de fumée noire s'élevait au-dessus de la concession automobile, où plusieurs véhicules étaient en flammes.

Plus d'informations à venir sur les circonstances "qui restent encore à éclaircir" selon Le Parisien.

Selon les statistiques du Centre d'enquête et de prévention des accidents aéronautiques (Cenipa), 153 accidents d'avions ont été recensés au Brésil en 2025, faisant 62 morts.

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