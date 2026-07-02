"Lorsque l’amour triomphera du pouvoir" : à New York, deux personnes escaladent l’Empire State Building pour une demande en mariage

Deux personnes ont escaladé mercredi le sommet de l'antenne qui surplombe l'Empire State Building à New York, possiblement pour une demande en mariage, avant d'être interpellées, a rapporté la police.

"Lorsque l’amour triomphera du pouvoir"

Sur d'impressionnantes images relayées par plusieurs médias, un homme et une femme, habillés de noir et le visage masqué, ont déployé une banderole clamant "lorsque le pouvoir de l'amour triomphera de l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix".

L'homme a ensuite posé le genou à terre dans ce qui s'apparente à une demande en mariage, avant que le couple ne s'embrasse et s'enlace.

"Les deux individus ont été interpellés sans incident. Aucun blessé n'a été signalé. Les chefs d'inculpation (à leur encontre) restent à déterminer et l'enquête est toujours en cours", a déclaré à l'AFP un responsable de la police de la ville.

Un couple d'influenceurs et grimpeurs russes célèbres

Selon les médias américains, les deux personnes seraient Angela Nikolau et Ivan Beerkus, un couple d’influenceurs et de grimpeurs russes célèbres dans le monde entier pour leur pratique extrême du rooftopping. Cette discipline consiste à escalader illégalement, et sans aucun équipement de sécurité (comme des cordes ou des harnais), les plus hauts gratte-ciels, grues et structures du monde pour s’y photographier.