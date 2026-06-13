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Moyen-Orient & Proche-Orient

Pour le Pakistan, l'accord de paix entre Iran et Etats-Unis sera "probablement" finalisé dans les 24 heures

Crédit : REUTERS
Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le gouvernement assure la médiation entre l'Iran et les États-Unis pour mettre fin à leur guerre, a déclaré samedi qu'un accord de paix serait "probablement" finalisé dans les 24 heures.
Brut. avec AFP
Publié le
13
/
06
/
2026
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"Nous sommes plus proches que jamais d'un accord de paix. Alors que la finalisation aura probablement lieu dans les prochaines 24 heures, le Pakistan se prépare à la signature électronique de l'accord de paix immédiatement après, suivie de discussions techniques la semaine prochaine", a-t-il indiqué dans un message sur X.

Des drones abattus samedi

Après des semaines de négociations au point mort sur les termes d'un premier protocole d'accord, Washington comme Téhéran ont estimé ces derniers jours qu'un accord n'avait jamais été aussi proche. 

Les États-Unis ont toutefois déclaré avoir abattu plusieurs drones iraniens visant des navires de commerce dans le détroit d'Hormuz tôt samedi. 

La télévision d'Etat iranienne Irib a également rapporté que le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avait déclaré que tant qu'un accord complet ne serait pas conclu sur toutes les questions, "on ne peut pas dire avec certitude qu'un accord de principe a été trouvé avec les États-Unis". 

Le Pakistan pousse depuis des mois les deux belligérants à parvenir à un accord après la conclusion d'un cessez-le-feu fragile en avril. Islamabad a accueilli des pourparlers historiques entre les deux pays, mais ils se sont achevés sans aboutir à un accord.

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