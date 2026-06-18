Un accord signé entre l'Iran et les États-Unis sur la guerre au Moyen-Orient

Donald Trump a signé mercredi un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a déclaré un responsable américain à l'AFP, après qu'Axios a rapporté que la signature avait eu lieu lors d'un dîner avec Emmanuel Macron.
"Je peux confirmer la signature", a déclaré le responsable, interrogé sur l'information selon laquelle le président américain aurait personnellement signé un exemplaire de l'accord lors d'un dîner avec le président français, au château de Versailles, à l'issue du sommet du G7.
Des images ont été partagées par l'Elysée lors du diner de Donald Trump avec Emmanuel Macron à Versailles.
De son côté, l'Iran a confirmé jeudi dans la soirée avoir signé avec les Etats-Unis l'accord mettant fin à la guerre au Moyen-Orient, comme annoncé par l'administration américaine.
"Le texte du protocole d'accord d'Islamabad a été finalisé par la signature des présidents. Il est désormais temps de mettre à l'épreuve la mise en œuvre de cet accord", a déclaré le porte-parole du ministère, Esmaïl Baghaï, cité par l'agence Irna.
Des accords à mettre en place
Le protocole signé contient de nombreux accords, parmi eux :
Les Etats-Unis, l'Iran et leurs alliés respectifs "déclarent la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban".
L'Iran et les Etats-Unis "s'engagent à négocier et à conclure l'accord final dans un délai maximum de 60 jours, extensible d'un commun accord".
Sur le détroit d'Ormuz : l'Iran s'engage à "assurer la sécurité du passage des navires commerciaux, sans frais pendant 60 jours uniquement, du golfe Persique vers la mer d'Oman, et inversement.
L'Iran réaffirme qu'il "ne se procurera ni ne développera d'armes nucléaires".
Les Etats-Unis "s'engagent à mettre fin à tous les types de sanctions" unilatérales et internationales contre l'Iran.
Les Etats-Unis et leurs partenaires régionaux élaboreront un plan "d'un montant d'au moins 300 milliards de dollars, destiné à la reconstruction et au développement économique" de l'Iran.