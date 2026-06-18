Un accord signé entre l'Iran et les États-Unis sur la guerre au Moyen-Orient

L'Iran des les États-Unis ont officiellement signé un protocole d'accords pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Il a été signé électroniquement et à distance. Une cérémonie de signature est confirmée pour ce vendredi 19 juin en Suisse.

Donald Trump a signé mercredi un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a déclaré un responsable américain à l'AFP, après qu'Axios a rapporté que la signature avait eu lieu lors d'un dîner avec Emmanuel Macron.

"Je peux confirmer la signature", a déclaré le responsable, interrogé sur l'information selon laquelle le président américain aurait personnellement signé un exemplaire de l'accord lors d'un dîner avec le président français, au château de Versailles, à l'issue du sommet du G7.

Des images ont été partagées par l'Elysée lors du diner de Donald Trump avec Emmanuel Macron à Versailles.

De son côté, l'Iran a confirmé jeudi dans la soirée avoir signé avec les Etats-Unis l'accord mettant fin à la guerre au Moyen-Orient, comme annoncé par l'administration américaine.

Masoud Pezeshkian à Téhéran, jeudi 18 juin. Crédit photo : REUTERS

"Le texte du protocole d'accord d'Islamabad a été finalisé par la signature des présidents. Il est désormais temps de mettre à l'épreuve la mise en œuvre de cet accord", a déclaré le porte-parole du ministère, Esmaïl Baghaï, cité par l'agence Irna.

Des accords à mettre en place

Le protocole signé contient de nombreux accords, parmi eux :