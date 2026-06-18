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Moyen-Orient & Proche-Orient

Un accord signé entre l'Iran et les États-Unis sur la guerre au Moyen-Orient

REUTERS
L'Iran des les États-Unis ont officiellement signé un protocole d'accords pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Il a été signé électroniquement et à distance. Une cérémonie de signature est confirmée pour ce vendredi 19 juin en Suisse.
Brut. avec AFP
Publié le
18
/
06
/
2026
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Donald Trump a signé mercredi un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a déclaré un responsable américain à l'AFP, après qu'Axios a rapporté que la signature avait eu lieu lors d'un dîner avec Emmanuel Macron. 

"Je peux confirmer la signature", a déclaré le responsable, interrogé sur l'information selon laquelle le président américain aurait personnellement signé un exemplaire de l'accord lors d'un dîner avec le président français, au château de Versailles, à l'issue du sommet du G7.

Des images ont été partagées par l'Elysée lors du diner de Donald Trump avec Emmanuel Macron à Versailles.

De son côté, l'Iran a confirmé jeudi dans la soirée avoir signé avec les Etats-Unis l'accord mettant fin à la guerre au Moyen-Orient, comme annoncé par l'administration américaine.

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Masoud Pezeshkian à Téhéran, jeudi 18 juin. Crédit photo : REUTERS

"Le texte du protocole d'accord d'Islamabad a été finalisé par la signature des présidents. Il est désormais temps de mettre à l'épreuve la mise en œuvre de cet accord", a déclaré le porte-parole du ministère, Esmaïl Baghaï, cité par l'agence Irna.

Des accords à mettre en place

Le protocole signé contient de nombreux accords, parmi eux :

  • Les Etats-Unis, l'Iran et leurs alliés respectifs "déclarent la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban".

  • L'Iran et les Etats-Unis "s'engagent à négocier et à conclure l'accord final dans un délai maximum de 60 jours, extensible d'un commun accord".

  • Sur le détroit d'Ormuz : l'Iran s'engage à "assurer la sécurité du passage des navires commerciaux, sans frais pendant 60 jours uniquement, du golfe Persique vers la mer d'Oman, et inversement.

  • L'Iran réaffirme qu'il "ne se procurera ni ne développera d'armes nucléaires".

  • Les Etats-Unis "s'engagent à mettre fin à tous les types de sanctions" unilatérales et internationales contre l'Iran.

  • Les Etats-Unis et leurs partenaires régionaux élaboreront un plan "d'un montant d'au moins 300 milliards de dollars, destiné à la reconstruction et au développement économique" de l'Iran. 

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