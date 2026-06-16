Ebola : l'épidémie pourrait durer un an selon la Croix-Rouge

L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) pourrait durer un an, a averti un représentant de la Croix-Rouge mardi, estimant que son pic n'avait pas encore été atteint.

"Nous craignons que cette épidémie ne dure encore un an avant de prendre fin", a déclaré Bruno Michon, chef des opérations de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), lors d'un point de presse. "Je pense que le pic n'est pas derrière nous, mais devant nous", a-t-il dit à plusieurs reprises.

La RDC a déclaré le 15 mai une épidémie d'Ebola, la 17e dans ce pays africain de plus de 100 millions d'habitants. L'OMS a déclenché l'alerte sanitaire internationale deux jours après.

Il n'existe ni vaccin, ni traitement homologué contre la rare souche Bundibugyo à l'origine de l'épidémie.

Un taux de létalité de 24% et 192 décès

Selon l'OMS, qui utilise les chiffres des autorités congolaises, 808 cas ont été recensés jusqu'à présent dont 192 décès, soit un taux de létalité de 24%.

Mais les chiffres officiels "ne reflètent probablement qu'une partie de la réalité", a affirmé lundi Médecins sans frontières (MSF). "Pour enrayer l’épidémie, il faut investir non seulement dans la réponse sanitaire, mais aussi dans la confiance des populations, les volontaires locaux, l’engagement des communautés et l’accès opérationnel au terrain", a expliqué M. Michon.

Il a ainsi expliqué que ces derniers jours, les volontaires de la Croix-Rouge de RDC ont été victimes d'insultes, de menaces et même d'agressions physiques dans l'exercice de leurs fonctions.