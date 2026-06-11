Robots, vaisseaux spatiaux et IA : le 20 juin, VivaTech ouvre la tech à tout le monde

Pour ses 10 ans, VivaTech change de format. Le samedi 20 juin, sa traditionnelle journée grand public devient un festival à part entière. Au programme, une seule promesse : rendre la tech accessible à tous, et montrer à quel point elle est déjà partout dans nos vies.

Pendant une journée, Paris Expo Porte de Versailles se transforme en terrain de jeu de 70.000 m². On y croise plus de 4200 partenaires et exposants, et près de 1200 innovations à découvrir. Certaines tiennent de la science-fiction devenue réelle : vaisseaux spatiaux réutilisables, défilés de robots humanoïdes, lentilles connectées censées remplacer nos écrans, ou encore une pièce de Molière générée par IA. Charles Caudrelier, lui, viendra guider l'exploration du trimaran volant Gitana 18.

L'idée n'est pas seulement d'en mettre plein les yeux. Sur le Discovery Stage et dans la Galerie de l'Innovation, les démonstrations veulent expliquer concrètement comment l'IA et la robotique transforment le quotidien. Pour les familles, des espaces dédiés aident à comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle, l'association E-mma initie les enfants au code, et le public peut même apprendre à repérer les deepfakes qui circulent sur les réseaux.

Job dating

Le festival se veut aussi un accélérateur de carrières. Plus de 1000 opportunités sont à saisir, avec un job dating porté par France Travail qui réunit une trentaine d'entreprises, et des zones dédiées à celles et ceux qui veulent créer ou structurer leur projet.

Côté scène, le programme mêle entrepreneurs, créateurs et experts. Parmi les Speakers coup de cœur : l'entrepreneur Alexandre Mars, le créateur de contenu Just Riadh ou encore Samuel Étienne. Le Jamel Comedy Club s'invite sur la Stage One, et l'équipe de Qui veut être mon associé débarque pour une masterclass.

Le rendez-vous est fixé au samedi 20 juin, de 9h à 18h, Hall 7. L'entrée est à 20 euros, 15 en tarif réduit, et gratuite pour les moins de 10 ans.



