Coupe du monde 2026 : Calendrier des rencontres, carte interactive et stades… Brut. vous aide à faire votre Coupe du monde

Créées par le service iconographie de Brut., ces cartes vont vous permettre d’anticiper toutes les rencontres à venir et de créer votre événement personnalisé pour la Coupe du monde de foot 2026.

Les différents groupes de A à L

Retrouvez toutes les phases de poules et les grands groupes de A à L. La France se situe dans le groupe I et affrontera pour son premier match le Sénégal le 16 juin à 21 heures.

12 groupes sont présents sur la carte que vous propose Brut., avec les pays concernés. Selon la Fédération française de foot, “les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes seront qualifiés pour la suite de la compétition”. Les phases de groupes doivent se tenir jusqu’au 28 juin.

Suivre son propre tableau

Viennent ensuite les 16es et 8es de finale. Dans ce cadre, vous souhaitez savoir comment suivre le classement ? Brut. vous propose de réaliser votre propre tableau à accrocher chez vous (c’est vous qui décidez) et à compléter directement selon les classements des équipes.

Pour cela, rien de plus simple, après les résultats des matchs et l’annonce du vainqueur, il vous suffit d’inscrire le pays dans la case correspondante au groupe. Par exemple ici, si la France est première du groupe I, elle affrontera le 30 juin le 3e groupe C, D, F, G ou H.

Une carte des stades

Vous voulez vous amuser à faire un classement des stades par capacité (pourquoi pas) pour réaliser des quiz ? Brut. s’est amusé à le faire pour vous. On a compilé les données de tous les stades où se joueront les matchs. Résultat : c’est le stade de Dallas (État du Texas) qui est le plus grand de la compétition, avec une capacité de 94 000 places. Suivent en deuxième et troisième positions les stades de Mexico (83 000 places) et de New York (où se jouera la finale, 82 500 places).

Un récapitulatif des matchs de groupes jusqu’au 28 juin

Quand joue la France ? À quelle heure ? Dans quel stade ? En un clin d’œil, Brut. vous permet d’entourer la réponse et de garder en mémoire ces trois grandes informations à remplir. Mais pour vous aider, voici ces infos (au cas où). La France jouera, le temps des phases de poules, le 16 juin contre le Sénégal (21 heures heure française), le 22 juin contre l’Irak (à 23 heures heure française) et le 26 juin contre la Norvège (à 21 heures heure française).

Pour simplifier votre lecture, toutes les cases sont colorées par groupes. Celles en rouge correspondent donc aux matchs du groupe I, dans lequel se trouve la France.