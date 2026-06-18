Coupe du monde 2026 : faute de visa, Elye Wahi privé du match contre l'Allemagne au Canada

L’attaquant ivoirien Elye Wahi a été privé de visa pour le déplacement de son équipe au Canada et ne participera pas au deuxième match des Éléphants au Mondial samedi face à l'Allemagne, a annoncé jeudi la Fédération ivoirienne de football (FIF).

La Fédération ivoirienne ne précise pas les raisons pour lesquelles le Canada a refusé l'entrée sur son territoire à l'attaquant, parallèlement soupçonné d'implication dans des paris sportifs truqués en France.

Elye Wahi, 23 ans, est le deuxième joueur du Mondial dont le Canada refuse l'entrée après le milieu ghanéen Thomas Partey, poursuivi pour viols au Royaume-Uni.

Selon la FIF, "les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n’ont pas pu être obtenues à ce stade". Il "ne pourra effectuer le déplacement de la délégation au Canada", ajoute l'instance dans son communiqué, sans préciser les raisons du refus.

Pari suspect ?

Jeudi, plusieurs médias européens rapportaient que l'attaquant ivoirien est soupçonné d'avoir parié sur le fait qu'il prendrait un carton jaune lors d'un match de Ligue 1, avec son club de l'OGC Nice.

La Ligue de football française a annoncé mercredi avoir déposé une plainte contre X pour "des faits susceptibles de relever de la corruption sportive et de l'escroquerie en bande organisée".

Le parquet de Marseille a de son côté indiqué à l'AFP "qu'un joueur de football professionnel âgé de 23 ans, évoluant dans le Championnat de France de Ligue 1, a été interpellé le 29 mai 2026 dans le cadre d'une enquête ouverte (...) au titre de la juridiction interrégionale spécialisée des chefs d'escroquerie en bande organisée et de corruption sportive en bande organisée, recel et blanchiment", confirmant une information du journal américain The Athletic.

"A l'issue de son audition dans le cadre d'une mesure de garde à vue, il a été remis en liberté. Les investigations se poursuivent", a précisé le parquet.

La Fédération ivoirienne n'a pas établi de lien entre son refus de visa par le Canada et cette affaire.

"Soutien" de sa fédération

"A ce jour, la FIF n’a été officiellement saisie d’aucune procédure judiciaire ou administrative le concernant", a-t-elle notamment précisé, réaffirmant "son soutien" et "sa confiance dans un joueur qui, dit-elle, "demeure un élément important de la sélection nationale de Côte d’Ivoire".

Elye Wahi manquera ainsi le choc face à l'Allemagne samedi (22h00) après avoir été titulaire lors de la victoire contre l'Equateur (1-0) à l'occasion de la première journée dans le groupe E.

Wahi a été appelé pour la première fois en mars sous le maillot ivoirien, après avoir changé de nationalité sportive - il avait porté le maillot de l'équipe de France chez les Espoirs.

Les Ivoiriens joueront leur dernière rencontre de la phase de poule face à Curaçao le 25 juin aux États-Unis.