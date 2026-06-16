La vasque olympique flottera à nouveau dans le ciel de Paris à partir du 21 juin

La vasque olympique, star des Jeux olympiques de Paris en 2024, s'apprête à se réinstaller au Jardin des Tuileries, au sol ou en l'air selon les horaires, à partir du 21 juin et jusqu'au 14 septembre.

C'est la deuxième fois depuis la fin des JO 2024 que la vasque fait son retour à Paris, où elle doit revenir chaque été jusqu'aux Jeux de Los Angeles, en 2028.

"La vasque sera en libre accès, sans réservation, en journée dans les Tuileries", indique EDF dans son communiqué, et s'élèvera dans le ciel parisien "chaque soir au coucher du soleil".

Pendant les Jeux olympiques de 2024, la vasque avait drainé jour et nuit des foules de spectateurs dans le Jardin des Tuileries, qui sépare la pyramide du Louvre de la place de la Concorde et des Champs-Elysées.