4 idées reçues sur le Smic

Oubliez ces quatre fake news sur le Smic

Trop d’idées reçues circulent encore sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance. On vous en démonte quatre.

La France a le Smic le plus élevé de l'Union européenne

Depuis le 1er janvier 2020, le Smic français s’élève à 1.540 € brut par mois, ou 10,15 € par heure. Cela place la France en cinquième position dans l'Union européenne, derrière le Luxembourg (2.089 €), l’Irlande (1.656 €), les Pays-Bas (1.635 €) et la Belgique (1593 €). Bon à savoir : seuls 22 des 28 pays de l’UE ont un salaire minium.

Autant d’hommes que de femmes sont payés au Smic

Selon le ministère de l’Économie, plus de 2,3 millions de personnes sont bénéficiaires du Smic en France. Parmi elles, 58,5 % de femmes, alors qu’elles représentent moins de 50 % des salariées. Dans les entreprises de plus de 10 salariés, elles représentent même 61 % des bénéficiaires du Smic.

Personne ne gagne moins que le Smic en France

Avec une rémunération horaire de 3,75 €, les stagiaires travaillant plus de deux mois gagnent ⅓ du Smic. En fonction de leur année d’étude, les apprentis touchent entre 27 et 55 % du Smic. De leur côté, les salariés mineurs ayant moins de six mois d’expérience ne touchent qu’entre 80 et 90 % du Smic.

Le Smic limite la pauvreté

Près de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France, soit avec moins de 1.026 € par mois, d’après le ministère de l’Économie. Malgré le Smic, plus de 2,1 millions de travailleurs vivent sous ce seuil.

La pauvreté est surtout la conséquence des emplois à temps partiel ou des interruptions de travail. Selon un rapport du ministère de l’Économie, le Smic est un outil « peu adapté » à la lutte contre la pauvreté. Toujours selon ce rapport, plutôt que d’augmenter le Smic, il serait préférable d’augmenter les « bonifications individuelles », comme la prime d’activité.