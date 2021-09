900.care veut libérer les salles de bain du plastique à usage unique

Libérer les salles de bain du plastique à usage unique grâce à des produits rechargeables, c’est le but de 900.care. Et depuis le lancement de sa marque écoresponsable et son passage sur Brut il y a un an, Aymeric a pour objectif d’aligner ses prix sur ceux de la grande distribution. Voilà comment. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque