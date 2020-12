Avec ses tabliers made in France, Thomas remet au goût du jour le savoir-faire vosgien

Remettre au goût du jour le tablier vosgien, c'était l'objectif de Thomas en reprenant l'usine de vêtements de ses grands-parents. Aujourd'hui, il exporte ses tabliers made in France partout dans le monde et apprend à développer son entreprise avec l’aide de l’incubateur Look Forward de Showroomprive. Il raconte. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque