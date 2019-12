C'est quoi une cryptomonnaie ?

Pas de billets, pas de pièces, pas de carte bancaire, pas de chéquiers… Une cryptomonnaie, c’est une monnaie 100 % virtuelle.

La plus connue, c’est le Bitcoin, créée en 2008. Aujourd’hui, il en existe plus de 1 500. Contrairement aux devises étatiques comme l’euro ou le dollar, une cryptomonnaie n’est généralement pas adossée à un État ou une banque centrale. Une cryptomonnaie n’a pas de cours légal : celui-ci varie en fonction de l’offre et de la demande.

Sauf exception, le nombre maximal d’unité de monnaie en circulation est limité pour imiter la rareté et la valeur des métaux précieux. Ces monnaies fonctionnent grâce à une technologie appelée blockchain. Une blockchain, c’est une base de donnée transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. Les transactions sont sécurisées grâce au chiffrement des données et tous les participants ont accès à toutes les transactions.