Carrés démaquillants, essuie-tout, lingettes pour enfants... Les alternatives lavables et en coton bio d’Emma

Carrés démaquillants, essuie-tout, lingettes pour enfants... Proposer des alternatives lavables et en coton bio, c’est l’idée d’Emma avec sa marque LES TENDANCES D'EMMA. Et voilà pourquoi pour elle, il est important d’allier écologie et impact social. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque