Ce couple qui a changé de vie : de DRH à l’élevage de truites

Marjorie et Laurent ont tout quitté pour aller élever des truites

Fatigués d’un mode de vie urbain effréné, ils ont décidé de monter leur propre entreprise : une pisciculture.

Jusqu’en 2017, Marjorie était directrice de ressources humaines dans une entreprise de 600 salariés. Sous pression et en désaccord avec la gestion, elle fait un burn-out. « Heureusement que je me suis arrêtée parce que je pense qu’on aurait éclaté la famille », réalise-t-elle.

« J’ai troqué 600 salariés contre 2.000 truites »

Avec son mari Laurent, qui travaille dans l’administration, elle décide de tout quitter et de monter une entreprise. « Officiellement, on fait 39 heures, mais quand on a des positions hiérarchiques comme ça, on vous fait comprendre qu’il vaut mieux en faire 50. La vie devient difficile », témoigne Laurent.

La passion de celui-ci pour les truites les pousse à créer une pisciculture. « J’ai troqué 600 salariés contre 2.000 truites, mais la différence, c’est que je n’ai pas de patron », se réjouit-il. D’autant que le poisson, c’est sa passion. « Cette idée-là, de me dire que je vais aller vers un métier où finalement, je vais avoir toutes les qualités pour le faire, ça met de la certitude au quotidien. »

« C’est pas la nature qui s’adapte à nous, c’est nous qui nous adaptons à la nature »

Marjorie, pour sa part, affirme avoir réussi à trouver un équilibre. « On n’est maître de rien du tout, surtout pas de la météo. C’est pas la nature qui s’adapte à nous, c’est nous qui nous adaptons à la nature et aux événements, et c’est vraiment une relation différente qu’il peut y avoir en ville, où on a l’impression qu’on est les maîtres du monde. Même s’il pleut, c’est pas grave, on a toujours les moyens de faire ci, de faire ça. »

Son mari tient toutefois à donner quelques conseils de base à celles et ceux qui voudraient se lancer dans l’aventure en couple : « Il faut édicter des règles de comportement et de vie, et surtout se donner des tâches. Le fait que chacun ait son pré-carré, pour se réaliser, c’est important pour se donner de la liberté d’action. »