Ce restaurant de Besançon réduit ses déchets avec le compostage

À Besançon, le poids des poubelles est soumis à une taxe pour encourager les habitants à trier et réduire leurs déchets. Et ça marche. Au restaurant associatif et solidaire Le Pixel, on a adopté le compostage. Voilà comment. Avec l'ADEME Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque