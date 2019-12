Ces milliardaires philanthropes

Ils sont riches, très riches mais voudraient donner plus.

Alexandre Mars, Entrepreneur philanthrope : "Ce n'est pas binaire. D'un côté, il n'y a pas à créer de la richesse et de l'autre, à travailler pour le social. De plus en plus de personnes se rendent compte que l'un peut parfaitement se marier avec l'autre."

Lundi 3 décembre 2018, 2 grands patrons français, suivis d'une quarantaine de signataires, ont lancé aux "Français aisés" un appel au don. Ils proposent de donner "au moins 10% de leurs revenus ou de leur patrimoine à des fins philanthropiques". Gagner plus pour donner plus, un concept bien implanté aux États-Unis où la culture du don et les droits de succession diffèrent de la France. Bill Gates, Warren Buffett disent : "Je donne une petite partie de ma fortune à mes enfants et le reste, le plus gros, va aux fondations et aux associations." Lancée en 2010 par Bill Gates et Warren Buffett, l'initiative "Giving Pledge" "Faire un don" a connu un grand succès auprès des plus fortunés. 170 milliardaires ont accepté de donner 50% de leur fortune. On voulait que les gens, Warren Buffett Milliardaire américain les gens riches, revoient leur manière de penser. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a lui décidé de céder progressivement 99 % de ses actions à sa fondation. Aux États-Unis, la philanthropie courante chez les est aussi monnaie grandes entreprises. Notamment chez les géants de la tech comme Google. Le but de Google.org, Jacquelline Fuller Presidente de Google.org c'est de réfléchir à comment Google peut avoir "Jacquelline Fuller le plus grand impact dans le monde en pensant aux plus vulnérables. Google croit que nous devons rendre à chaque pays où nous sommes et travaillons. Cela fait partie de notre ADN. donc préférer le don à l'impôt. L'entreprise américaine est en conflit avec le fisc français Google pour ses pratiques d'optimisation fiscale. Je ne vois pas pourquoi une PME paierait ses impôts Bruno Le Maire Ministre de l'Économie et pas Google ou Amazon. En France, depuis une vingtaine d'années, voient leur niveau de vie augmenter. de milionnaires devrait même être dépassé en 2023. Certains entrepreneurs, comme Alexandre Mars, en appellent à leur responsabilité sociale GLOBAL P SITIVE FORUM et militent pour que la pratique du don se répande en France. "Quel est votre seuil de douleur par rapport au don?" Chacun d'entre nous a un seuil différent. On ne doit jamais juger ça. Notre objectif unique et final, c'est que le don devienne la norme.