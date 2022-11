Changement climatique et crise énergétique : comment les collectivités réagissent ?

Immeubles anciens, écoles mal isolées... La rénovation des bâtiments publics, c’est l’un des grands défis des collectivités face au changement climatique et la crise énergétique. À Cognac, la ville utilise un nouveau service pour identifier les bâtiments les plus énergivores et définir les travaux à réaliser en priorité.