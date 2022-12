Elle découvre que son épargne finance le développement de projets pétroliers

“Je fais des efforts écologiques et j’ai appris que mon argent à la banque polluait énormément plus que tout ce que je refuse.” L’humoriste Swann Périssé a découvert que son épargne finançait le développement de nouveaux projets pétroliers. Elle raconte. En partenariat avec LITA.co France et Rift.