Hayat raconte son quotidien dans sa communauté Emmaüs

"J’ai passé un dur et long chemin pour arriver là et Emmaüs m’a vachement aidée pour accélérer mon intégration" Hayat vit depuis 3 ans dans cette communauté Emmaüs France. Aujourd'hui avec les autres compagnons, elle reprend et trie les dons des particuliers et des entreprises. Voilà comment ça marche. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque