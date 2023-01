Ils donnent une seconde vie aux objets

"Plus respectueux des hommes et plus respectueux de la planète." Mobilier, vêtements, livres… tous ces objets récupérés auprès de particuliers vont pouvoir avoir une seconde vie. Dans sa boutique en ligne solidaire, Label Emmaüs propose près de 2 000 000 d'objets de seconde main. Iris nous explique comment ça marche.