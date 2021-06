Ils ont créé une épicerie mobile de produits locaux, découvrez l'histoire de Kévin et Karim

À Lille, Kévin et Karim ont créé une une épicerie de fruits et légumes locaux, livrés à vélo et sans emballages. De la recherche des producteurs à leurs premières livraisons, voici leur histoire. En partenariat avec Google. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque