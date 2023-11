Lidl, c’est l’histoire d’une marque qui a failli s’appeler “marché noir”. C’est aussi l’histoire d’un hard-discounter qui veut redorer son image après avoir fait l’objet de polémiques. Tout a commencé en 1930 en Allemagne. Lidl a été fondé en 1930 par Josef Schwarz. À l'origine, l'entreprise s'appelait "Schwarz Unternehmen für Lebensmittel" (Entreprise Schwarz pour les produits alimentaires). L’entreprise allemande commercialise des fruits exotiques en gros. L'entreprise a commencé par vendre des produits alimentaires en gros. Ce n'est que dans les années 1970 que Lidl a étendu son activité pour inclure la vente au détail. En 1973, le premier magasin Lidl ouvre ses portes. Il reprend le modèle Aldi de supermarché à prix cassé. Les produits sont laissés dans les cartons, les cartons sur les palettes, c’est ce qu’on appelle le hard discount. En 1989, Lidl ouvre son premier magasin en France. Depuis lors, l'entreprise a connu une croissance rapide et est maintenant présente dans de nombreux pays à travers l'Europe, ainsi que dans d'autres régions du monde.

Une série de polémiques qui démarre en 2008

Lidl est réputé pour sa propre marque mais aussi ses marques privées. La société propose une gamme étendue de produits sous ses propres marques, offrant aux consommateurs des alternatives moins chères aux marques nationales. Lidl a également innové en introduisant des concepts tels que la vente de produits non alimentaires, des promotions hebdomadaires spéciales, et en adoptant des pratiques durables. En 2008, Lidl fait face à sa première polémique. L’hebdomadaire allemand Stern révèle les méthodes utilisées par le groupe pour surveiller leur personnel, y compris pendant leurs pauses. En 2011, nouveau scandale, sanitaire cette fois : une quinzaine d’enfants sont victimes d’une grave intoxication alimentaire après avoir mangé des steaks hachés achetés chez l’enseigne. L’un d’eux en mourra quelques années plus tard. L’année suivante, Lidl retravaille sa stratégie. L’enseigne de grande distribution s’éloigne de l’image du hard discount pour aller vers celle d’un supermarché un peu plus classique.

En 2014, Lidl est condamné en France pour licenciement abusif. En 2017, Cash investigation enquête sur les méthodes de management de la marque. Playstation 4 à 95€, sneakers et pulls de Noël, ces dernières années, Lidl a su créer le buzz et attirer la clientèle dans ses boutiques. En juillet 2020, Lidl, qui n'est pas affilié à l'univers de la mode, annonce sortir des baskets siglées Lidl. En 2022, Lidl gagne encore des parts de marché face à la monté des prix, en s’appuyant toujours sur sa puissance d’achat au niveau européen. La même année, Lidl sort de nouveaux produits, comme de nouvelles baskets sneakers Lidl, des chaussettes Lidl et autres, qui contribue à faire de cette marque une marque "cool" auprès des jeunes consommateurs. Contrairement à la chaîne Monoprix, qui présente régulièrement des collections exclusives réalisées à la suite de collaboration avec des artistes ou créateurs, Lidl produit ses propres produits exclusifs, disponibles dans les magasins sur un laps de temps limité.

L’enseigne européenne Lidl est connue pour ses prix particulièrement bas. Marque discount, Lidl a un vaste réseau de distribution à travers l’Europe, y compris en France. En quelques années, il a su s’imposer comme l’une des marques centrales du hard discount. A l’heure où la crise a touché la France et les autres pays européens, Lidl poursuit son développement. L’inflation contraint les Français à rationaliser leurs achats de produits de première nécessité. L’entreprise Lidl offre aux clients dans ses supermarchés des produits, fruits, légumes, viandes, à des prix bas.