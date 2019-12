La colère des livreurs Deliveroo

Les livreurs Deliveroo sont en grève

Ils ont décidé de faire grève et organisé un blocage des livraisons. Pour les livreurs Deliveroo, la nouvelle grille de tarif décidée par la plateforme passe mal. Hamza, livreur depuis 2017, explique pourquoi il est en colère.

Les coursiers parisiens de Deliveroo ont décidé de se faire entendre. En cause : la baisse des tarifs de livraison imposée par l'entreprise britannique aux livreurs. « Ils nous payent au rabais. Ça veut dire que les petites courses, on a perdu entre 1,50 euros voire même 3 euros en un an. Et pour les grandes distances, ils ont augmenté de 30-40 centimes et on sait très bien qu'en septembre ils vont les redescendre » dénonce Hamza, livreur Deliveroo depuis 2017.

Un salaire divisé par deux et toujours aucune assurance

Le salaire des coursiers Deliveroo a donc été divisé par deux. S’ils se mobilisent aujourd’hui, c’est notamment pour remonter le prix des courses à 5 euros. Avant les nouveaux tarifs de livraisons arrivés cet été, Hamza touchait à peine 2200 euros net, pour 55 heures de travail. D’autant que les livreurs Deliveroo n’ont aucune couverture sociale, aucune assurance et travaillent sous le statut d’auto entrepreneur.

Pour contester la décision de Deliveroo de baisser les tarifs minimum des courses, les livreurs parisiens ont organisé un blocage des livraisons. Par groupes de 5, une cinquantaine de coursiers se sont rendus devant les restaurants. Ils ont refusé les commandes des clients et empêché les non-grévistes d'assurer les livraisons. Le but : inciter les clients à se plaindre auprès de Deliveroo. « Ça va mettre la pression à Deliveroo. Vous savez très bien que Deliveroo, ils chérissent leurs clients, ça va les pousser à vraiment venir discuter avec nous. En tout cas, c'est ce qu'on espère » précise Kévin, livreur Deliveroo depuis 2017.

Des restaurateurs compréhensifs

En bloquant l’accès aux livreurs Deliveroo non-grévistes, ils cherchent aussi à impacter le chiffre d’affaires de Deliveroo. Même s’ils privent aussi les restaurants d’une part de leurs revenus, de nombreux restaurateurs comprennent et soutiennent les coursiers Deliveroo. C’est le cas de Julien Maretheu, responsable du Petit Cambodge - Beaurepaire. Ce soir, après l’arrivée des livreurs Deliveroo, le Petit Cambodge - Beaurepaire ne prendra plus de commandes Deliveroo. « C'est pas plus mal, ils vont sortir de chez eux et manger aussi, même si pour nous, c'est une perte. Parce que, aujourd'hui, la livraison à domicile, c'est une vraie part de marché qui n'est pas négligeable pour nous » estime Julien Maretheu, responsable du Petit Cambodge - Beaurepaire.

Pour l’instant, Deliveroo n’a pas donné suite aux demandes des coursiers. De nouvelles mobilisations sont prévues dans différentes villes de France.