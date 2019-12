La Nouvelle-Zélande présente un "budget bien-être"

La Nouvelle-Zélande crée un budget "bien-être" et fait du bonheur des citoyens une priorité

Faire du bonheur des citoyens une priorité, c’est ce qu’a fait la Nouvelle-Zélande en créant un budget bien-être. 3,8 milliards de dollars néo-zélandais (plus de 2 milliards d'euros) sont consacrés à ce budget bien-être, adopté 3 mois après les attentats de Christchurch qui ont endeuillé le pays. Grant Robertson, le ministre des Finances de Nouvelle-Zélande a déclaré :"Avec ce premier budget bien-être, nous nous concentrons sur ce à quoi les Néo-Zélandais attachent de la valeur : la santé de notre population et de notre environnement, la force de notre communauté et la prospérité de notre pays. Pour moi, le bien-être, c’est quand les gens sont capables de mener une vie épanouie, qui a un but et qui a du sens pour eux. Un gouvernement ne détermine pas le bien-être d’une personne mais nous pouvons certainement jouer un rôle."

Le budget bien-être est dédié à la santé mentale des Néo-Zélandais, aux victimes de violences domestiques, aux populations indigènes, aux écoles et hôpitaux et aux enfants en situation de pauvreté. Grant Robertson, ministre des Finances de Nouvelle-Zélande, a précisé :"Notre objectif est de faire de la Nouvelle-Zélande le meilleur endroit au monde pour être un enfant."

1,9 milliard de dollars néo-zélandais (1,1 milliards d'euros) vont notamment être investis sur les questions liées à santé mentale des citoyens. Selon Jacinda Ardern, Première ministre de Nouvelle-Zélande : "La question de la santé mentale et du bien-être en général est un défi qui, selon l’Organisation mondiale de la santé, constituera le plus gros problème de santé au monde d’ici 2030. Nous ne pouvons ni attendre ni nous permettre que cela se produise."

La Nouvelle-Zélande n’est pas le premier pays à faire du bonheur de ses citoyens une priorité. Le Bhoutan a créé, en 2008, son indice du bonheur national brut qui mesure le bonheur et le bien-être de la population du pays.