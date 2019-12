La réalité des Restos du Cœur

"C'est la galère. Je n'ai pas de ressources, je n'ai rien du tout. Donc je viens ici pour me restaurer." Chaque jour, Les Restos du Coeur distribuent des milliers de repas chauds gratuits aux plus démunis. Et voilà comment ça se passe. Concrètement.