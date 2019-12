Les écolabels pour mieux choisir ses produits

Un Français en consomme en moyenne 17 grammes par jour, soit 6,2 kilos par an. On y trouve pourtant souvent du chlore, des colorants, des parfums artificiels, et 270 000 arbres sont abattus chaque jour pour en fabriquer.

Emily Spiesser, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie Écolabel européen : "Quand vous achetez du papier toilette, que vous trouvez dans toutes les grandes surfaces, cela vous garantit qu'il n'y a pas eu de chlore utilisé pour le blanchiment du papier, que la fibre papier utilisée est issue de forêts qui a été gérée durablement."

Peintures, vêtements et même campings, plus de 5000 références produites en France sont concernées. Outre l'Écolabel européen, il existe plus de 100 labels environnementaux recommandés par l'ADEME. N'hésitez pas à regarder autour de vous et vous apercevrez ces petits logos, y compris sur Internet.