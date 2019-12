Madagascar : comment le programme Vanilla For Change aide les cultivateurs de vanille

80% de la vanille que nous consommons provient de cette île. Accès à l’éducation, mutuelle, amélioration des revenus… Depuis 2016, l’ONG Save the Children et la marque Carte d’Or s’engagent avec le programme Vanilla For Change pour aider les cultivateurs de Madagascar à vivre mieux de leur travail. Voilà comment. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque