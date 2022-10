Maison ancienne : comment mieux isoler et réduire sa facture énergétique

SCRIPT MONTAGE CASTO PASSOIRE THERMIQUE FB

Sonore 1

Rush 000208 04’38 C’est une maison qui est de 1900 au départ, 04’44 donc elle est dans son jus. RECOUVRIR AVEC UNE ILLUSTR DE LA MAISON POUR CACHER LES COUPES 06’53 Alors au niveau énergétique, on sait que si on prend, ne serait-ce que 50% d’augmentation pour la facture d'électricité, on serait dans le jus tout de suite.

CARTON 1

Emeline et Fabrice habitent l’une des 7 millions de passoires thermiques en France.

Steph Aria, artisan, est venu ILL : Steph Aria arrive et sonne à leur porte leur donner des astuces pour réduire les factures.

SOURCE : Observatoire national de la rénovation énergétique

ILL rushs 208/209

SONORE 2

Donc voilà, premier problème ici, ça va être les fenêtres, donc on sent l'air en fait globalement autour. Mais surtout, voilà, quand on passe la main vers le bas, on sent de l'air qui passe ici. synthé avec flèche : Fabrice

SONORE 3

Alors il y a plusieurs solutions. Déjà, en premier lieu, il faut voir si elle est bien réglée. Donc on peut faire les réglages au niveau des paumelles. Et si maintenant on n’arrive pas avec le réglage, il faut rajouter un joint en mousse tout autour. Vous avez trop d'entrées d'air frais, ce qui fait que vous n'aurez pas votre confort et donc du coup vous n’arrivez pas à économiser aussi au niveau du chauffage.

SONORE 4 La facture d’énergie est costaud : on est à plus de 200 euros par mois, 220, 230 euros… Et le résultat, c’est peanut.

SONORE 5 Ça va faire un peu plus d’un an, maintenant, qu’on est dans la maison. C’était un vrai coup de coeur, on avait tout ce qu’on voulait et la maison était habitable sur le moment. les gros travaux qu’il nous reste maintenant, c’est de l’isolation. Là, on était un peu perdus parce qu’on voit l’hiver qui arrive. On a quand même relativement froid dans les chambres l’hiver. Donc le but aujourd’hui, c’est déjà de trouver des petites astuces pour isoler la partie rénovée de la maison.

SONORE 6 Le gros problème, c’est là-haut. Je vous montre ?

RESPI avec musique ils montent l’escalier qui mènent sous les combles SONORE 7 Ici, on a un radiateur à eau chaude (enlever le “aussi” si possible). Sauf qu’on est tellement haut dans la maison et tellement loin du générateur que le radiateur reste froid. Et comme l’air frais s’accumule ici, même si on chauffe ici, le froid descend. Le but, ce serait de pouvoir maintenir une température correcte ici pour éviter de refroidir les pièces du bas.

SONORE 8

On va pallier le fait de pouvoir chauffer à moindre coût,

mais après il est sur et certain qu’il va falloir faire

des gros travaux par rapport à l’isolation.

Je vais vous emmener chez Castorama et on va voir ça avec le conseiller. ILL en accéléré ils quittent la maison et arrivent au Casto.

SONORE 9

-Bonjour

-On vient vous voir pour un projet de rénovation énergétique sur une maison ancienne, une passoire thermique. -La première étape qu’on va voir, c’est d’abord votre système de chauffe. (synthé Clément, vendeur Castorama) Le petit plus qu’on va avoir sur la gamme GoodHome, c’est que ce sont des radiateurs connectés et gérer sa consommation, même quand on n’est pas à la maison. Quand on n'est pas là, on coupe, et comme ça, ça permet de consommer beaucoup moins d'électricité à court terme.

Pour les bons radiateurs, on va arriver jusqu’à 30% du temps où ils n’auront pas besoin d’électricité pour renvoyer de la chaleur,

au contraire des grille-pains, qui eux, ont besoin d’être toujours en permanence alimentés d'énergie pour distribuer la chaleur.

Ça va être de l’économie d'énergie, et d’argent. C’est bien beau de chauffer la pièce, mais par contre, leur maison, c’est une vraie passoire.

SONORE 10 On va pouvoir mettre des joints mousse au niveau des fenêtres pour les calfeutrer. Les portes qui donnent sur l’extérieur, on va pouvoir mettre des boudins en bas

pour vraiment combler le vide pour éviter que l’air ne passe.

ILL Petite respi avec musique ils choisissent les produits (joints, boudin, tube à spray pour combler les prises) dans les rayons.

ILL accélérée ils partent du Casto et déchargent les produits chez Emeline et Fabrice. Toujours en accéléré, Steph Aria installe les joints à la porte, et le boudin.

Tu vois, du coup, il n’y a plus rien. Il n’y a plus d’air froid qui rentre, donc forcément, tu chaufferas moins.

SONORE 11 On va passer à l’installation du radiateur connecté. Le plus important, tu vas au tableau électrique et tu me coupes le fusible à cet effet. Voir même le différentiel… Ça coupera toute la ligne.

Ill timelapse ou images clipées de Steph Aria qui monte le radiateur.

SONORE 12 Tu vois, en moins d’une heure, je t’ai remplacé un grille-pain par une nouvelle génération qui va te faire gagner de l’électricité, donc de l’argent. Et en même temps, je t’ai calfeutré ta maison.