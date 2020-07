Murfy, la start-up qui répare les appareils électroménagers

"C’est une pièce qui coûte moins de 10€ et aujourd'hui, on jette des appareils pour des petites pièces comme ça…" Guy a créé Murfy.fr, une entreprise de réparation et de reconditionnement des appareils électroménagers. Voilà pourquoi.