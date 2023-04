Proposer des jouets exclusivement fabriqués en France, c'est le pari de Pamela

"On a vraiment beaucoup d’artisans qui ont des mains en or et c’est ça qu’on essaie de mettre en avant." Proposer des jouets exclusivement conçus et fabriqués en France, c’est le pari que s’est lancé Pamela avec sa boutique en ligne Les Jouets Français. Elle raconte. En partenariat avec PayPal