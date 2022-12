Son entreprise lui permet de faire du bénévolat sur son temps de travail

Karine travaille dans le monde de la tech. Tous les mois, son entreprise lui permet de faire du bénévolat sur son temps de travail pour aller partager son expérience et ses conseils à des lycéens. On appelle ça du mentorat, et c'est possible grâce au programme P-Tech.