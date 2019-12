Taxe à 70%  : quand un économiste casse l'ambiance à Davos

Il y a eu une proposition de la part de la parlementaire américaine Ocasio-Cortez pour taxer à 70 % les personnes qui gagnent plus de 10 millions de dollars par an.

C'est un "New Deal" pour les États-Unis d'Amérique. cette proposition? Michael Dell, vous défendez The Wash Rires Je suis ravi que vous me posiez cette question. Eh bien, ma femme et moi avons lancé une fondation il y a environ 20 ans. Nous aurions contribué un petit peu plus qu'une taxe à 70% sur mes revenus annuels. Michael Dell PDG de Dell Je me sens bien plus à l'aise avec notre capacité, en tant que fondation privée, à distribuer cet argent plutôt qu'à le donner au gouvernement. Donc, non, je ne défends pas cette proposition. Et je ne pense pas que cela puisse aider la croissance économique américaine. C'est intéressant… Vous pouvez nous en dire sur les raisons qui, selon vous… Citez-moi un seul pays où ça a marché. Les États-Unis. Brièvement, dans les années 1980. Non, non, non. Des années 1930 jusqu'à environ les années 1960 Sloan School of Management approchait des 70%. le taux moyen des taxes À un moment donné, c'est même monté jusqu'à 95 %. En fait, c'était plutôt une bonne période pour la croissance économique. Donc, je n'ai pas d'avis tranché sur cette proposition. Le diable est dans les détails. Il existe en fait beaucoup d'études qui estiment que cela n'affectera pas nécessairement la croissance économique. Je pense que nous devons l'examiner d'un peu plus près.