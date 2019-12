Umòja, les baskets végétales inspirées de l'artisanat textile africain

C'est un petit grain de sable mais c'est déjà bien pour essayer de révolutionner et changer complètement les modes de consommation.

Dieuveil a co-fondé Umòja, une marque de baskets végétales. Umòja, cest une marque qui vise à valoriser l'artisanat textile traditionnel africain, tout en utilisant un maximum de matières naturelles. Le coton il est bio, il est brut, il est filé à la main. On utilise aussi des fibres de bananier, des fibres de raphia et de l'écorce d'arbre et toutes les teintures d'ailleurs, qu'on utilise dans les procédés de fabrication de nos chaussures sont naturelles. Tous ces matériaux sont produits localement par des coopératives d'artisans. On a décidé de travailler en circuit court justement pour que toutes les personnes soient rémunérées et fixent directement le prix et qu'à côté de ça, ça permet de proposer un produit final plus juste et raisonnable.

En 2018, seules 7% des marques connaissaient l'origine de leurs matières premières. Umoja assure la traçabilité totale des matériaux utilisés. Les matières premières viennent principalement de cinq pays entre et l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est. Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Sénégal, Ouganda. Le suivi, on l'assure en se rendant directement sur place. On fait entre 3 et 4 voyages par an, directement en Afrique, à la rencontre de tous ces artisans.

La marque éco-responsable mise également sur l'esthétisme de ses baskets. Au-delà de toute la philosophie qu'on essaie de mettre en place, on voulait vraiment aussi avoir un côté qui puisse rester moderne et tendance, et nos baskets, elles ont ce côté artistique parce que toutes ces fibres naturelles, ces fibres textiles sont issues d'un artisanat traditionnel extrêmement riche et qui se perd. Et les modèles qu'on propose restent contemporains pour s'adapter à tous les styles.