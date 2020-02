"Ghost in Love" , le nouveau roman de Marc Levy

Marc Levy, d’entrepreneur à auteur à succès

Il est l’auteur français contemporain qui a vendu le plus de livres en France, et l’un de ses romans a même été adapté à l’écran par Spielberg. Retour sur une carrière exceptionnelle.

Il est l’auteur français contemporain qui a vendu le plus de livres en France d’après la société d’études de marché GfK. Marc Levy naît le 16 octobre 1961 à Boulogne-Billancourt. Il grandit aux côtés de ses parents et de sa soeur à Villefranche-sur-Mer, dans le sud de la France.

Son père était résistant

Son père, l’écrivain et éditeur Raymond Levy, était une figure de la Résistance française. « Je me souviens, quand j'avais 14 ou 15 ans, mon père m'avait emmené faire les châteaux de la Loire à bicyclette. C'est un voyage que je n'oublierai jamais, parce que dans ma jeunesse, les pères étaient beaucoup plus rares qu’aujourd’hui » se souvient-il.

À 17 ans, il écrit une ébauche de premier roman de 300 pages, qu’il fait lire à son père. « Il était mon premier lecteur et il était très critique. Il ne laissait rien passer. C'était un homme de lettres, un grand éditeur. Je lui dois beaucoup, parce qu'il m'a énormément appris. »

Des engagements dans plusieurs associations

À 18 ans, il s’engage comme secouriste à la Croix-Rouge, où il restera pendant six ans en parallèle de ses études d’informatique. Il restera très impliqué auprès de plusieurs associations. Comme il le rappelle souvent, « l'écrivain qui travaille le plus ne travaille rien à côté d'une aide soignante, d'un infirmier ou d'un auxiliaire médical ou d'un urgentiste, qui va tous les jours être confronté à la difficulté de son métier ».

À 25 ans, il devient entrepreneur dans la Silicon Valley, où il participe à la création de sociétés spécialisées dans les images de synthèse. Toutefois, le projet échoue. À 28 ans, il repart de zéro en France et travaille sur des chantiers en tant que poseur-jointeur de cloisons. Un an plus tard, il fonde son propre cabinet d’architecture.

Et si c’était vrai : l’ascension

En 2000, à 37 ans, il publie son premier roman, initialement écrit pour son fils Louis. Et si c’était vrai se classe en tête des meilleures ventes de l’année et lance sa carrière d’écrivain. Son adaptation au cinéma par Steven Spielberg a généré plus de 100 millions de dollars de recettes. « Je me souviens de ce hall de la Dreamworks. Je vois toutes les affiches des films qui m'ont fait rêver, et je sens une main qui me tape sur l’épaule. Je me retourne et il y a Spielberg en face de moi, qui me dit “On y va”. Et on va se mettre dans la salle de réunion. »

À 38 ans, Marc Levy démissionne et part habiter à Londres pour se consacrer exclusivement à l’écriture. « Alors que vous aviez une centaine de collaborateurs, vous vous retrouvez tout seul. Alors que vous aviez l'habitude que le téléphone sonne toute la journée, il ne sonne plus, et vous êtes seul face à votre copie. Et là, c'est le début d'un long voyage. »

20 millions d’exemplaires vendus

À 44 ans, il reconstitue le passé de résistant de son père dans le livre Les Enfants de la liberté. Entre-temps, il écrit aussi des titres pour Johnny ou Grégory Lemarchal. En 2009, il s’installe à New-York avec l’idée de « devenir un étranger dans sa propre ville ».« Cette façon de vivre à l'étranger en étranger, c'est un besoin absolu pour nourrir mon écriture », affirme l’auteur. En 2019, il se lance dans la littérature jeunesse. L’année 2020 marque quant à elle ses 20 ans de publication, avec 20 millions d’exemplaires vendus. « Je ressens une très grande joie, car le bonheur de mon travail, c’est de le partager. »