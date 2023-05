Festival de Cannes: Johnny Depp parlent de ses détracteurs

“Les gens devraient vraiment réfléchir à tout ce que cela veut vraiment dire”

“Qu'est-ce que je ferais si des gens ne voulaient pas que je vienne au Festival de Cannes? Et si un jour, on ne m’autorise plus, sous aucune condition, à aller chez McDonald's à vie, parce que, quelque part, si on devait tous les réunir, il y aurait 39 personnes en colère qui me regarderaient en boucle manger un Big Mac, juste pour le plaisir... Qui sont-ils ? Pourquoi ils s'en soucient ?” a déclaré Johnny Depp, répondant à la question suivante posée par un journaliste du média américain, Variety: "Que dites-vous aux gens qui pensent que vous ne devriez pas être au Festival de Cannes ?"





L’acteur a ajouté : “Une sorte de... Une espèce de tour de pommes de terre écrasées, qui remplissent les écrans, des anonymes, avec apparemment beaucoup de temps libre. Ce n'est pas moi que ça devrait inquiéter. Les gens devraient vraiment y réfléchir, à tout ce que cela veut vraiment dire”.





Alors que le film “Jeanne Du Barry” de Maïwenn dans lequel Johnny Depp incarne le roi de France, Louis XV, a fait l’ouverture du Festival de Cannes 2023, la présence de l’acteur américain a suscité une polémique chez certains. Il y a quelques mois, il avait été accusé de violences conjugales par son ancienne compagne, Amber Heard. Des accusations qui ont fait l’objet d’un procès qui s’est terminé en décembre 2022. Amber Heard et Johnny Depp ont été tous les deux jugés coupables de diffamation.

De son côté, le délégué général du festival, Thierry Frémaux, s'était exprimé publiquement alors que le hashtag #CannesYouNot (“Cannes, pourrais-tu éviter”) commençait à se répandre sur Twitter. “Je ne connais pas l’image de Johnny Depp aux Etats-Unis” mais je n’ai “qu’une seule conduite dans la vie: la liberté de penser, de parler d’agir dans le cadre de la loi. Je suis la dernière personne à pouvoir vous parler de tout ça car s’il y a une personne au monde qui ne s’est pas intéressée à ce procès très médiatique, c’est moi. Je ne sais pas de quoi il s’agit, je m’intéresse à Depp comme acteur”.

Une standing ovation pour Johnny Depp

Après la projection du film “Jeanne Du Barry”, les spectateurs ont applaudi durant une longue standing ovation l’acteur américain. Johnny Depp a été ému “aux larmes”. La réalisatrice Maïwenn, qui fait face à une plainte judiciaire de la part du patron de Mediapart, Edwy Plenel, après une agression qu’elle aurait porté sur lui dans un restaurant, a également été saluée.

Un collectif d’actrices et d’acteurs, dont Julie Gayet, Anna Mouglalis, Bastien Bouillon, Jérémie Renier ou encore Laure Calamy, ont signé une tribune, dans laquelle ils ont dénoncé une “complaisance” du 7e art envers les agresseurs sexuels. L’association Osez le féminisme a de son côté commenté sur Instagram : “Cinq ans après #metoo, le cinéma français défend toujours les agresseurs. Il continue de mépriser les victimes de violences et de récompenser les agresseurs”.

Johnny Depp a reçu plusieurs prix au cours de sa carrière, dont le Golden Globe du meilleur acteur pour sa performance dans Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier de Fleet Street en 2008 ; le Screen Actors Guild Award du meilleur acteur pour Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl en 2004 ; le BAFTA Award du meilleur acteur pour Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl en 2004 ou encore un César d'honneur en reconnaissance de sa carrière cinématographique en 1999.