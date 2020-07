StyleNotSize : corps différents, mêmes vêtements

Denise Mercedes et Maria Castellanos, deux femmes à la morphologie complètement différente, ont posté une photo d’elles avec ce hashtag en 2019. Le succès a été immédiat.

Denise Mercedes est considérée comme « grande taille », et alors ? Rien ne pourra l’empêcher de porter ce qu’elle aime. « On dit que les femmes qui font une grande taille ne devraient pas porter de crop top, mais je vais en mettre un. On dit que les femmes plus fortes ne devraient pas porter de bikini, je vais choisir le plus petit bikini que je vais trouver et je vais le mettre. »

« Nous sommes toutes belles »

Avec son amie Maria Castellanos, elle a créé le hashtag #StyleNotSize. C’est avec une photo postée sur Instagram en 2019 que tout a commencé… « J'avais eu l'idée de prendre une photo en maillot de bain avec Maria, car elle et moi avons des types de corps complètement opposés. J'ai pensé que ce serait une très bonne image pour les gens. Et on a reçu tellement de commentaires géniaux ! » se souvient Denise.

Au départ d’ailleurs, c’est Maria qui était la plus intimidée. « Étant genre le "type de corps idéal", je n'étais tellement pas sûre de moi. Je ne le sentais pas. Et Denise, étant la mannequin grande taille, elle me disait : "Mais meuf, de quoi tu parles ?! Nous sommes toutes belles." Elle m'a inspirée à porter un maillot de bain et à ne pas me sentir gênée sur une plage publique», se réjouit-elle.

« Tout le devrait pouvoir puisse acheter ce look »

Devant le succès du cliché, elles décident de passer à l’étape supérieure. Elles téléchargent TikTok et se mettent en scène. Le concept : toutes les deux portent des vêtements de style similaire, mais sur des corps différents. La vidéo est vue plus de 1,5 million de fois. Elles Denise et Maria postent alors une deuxième vidéo, cette fois visionnée 12 millions de fois.

« C'est là que nous avons commencé à penser que c’était quelque chose que les gens avaient envie de voir », analyse Maria. Les deux mannequins affirment être très méticuleuses quand elles choisissent leurs looks. « Nous pensons que nous devons essayer de trouver des tenues qui vont jusqu’à une certaine taille. Toutes les tailles, pour que tout le monde puisse acheter le look », explique Denise.

« Ce sont les réseaux sociaux qui sont les plus gros tyrans »

À l’avenir, les deux femmes aimeraient avoir un vrai impact dans le monde de la mode. « Nous voudrions que toutes les marques puissent voir #StyleNotSize et se disent : "Oh mon Dieu, il y a beaucoup plus de femmes qui ont des corps différents." Pour que de très bonnes marques comme Zara ou celles que dont vous trouvez les magasins quand vous entrez dans un centre commercial aient toutes les tailles », développe Maria.

Mais avant cela, les deux mannequins espèrent dans un premier temps lutter contre la toxicité des réseaux sociaux. Denise ne mâche pas ses mots : « Pour moi, ce sont les réseaux sociaux qui sont les plus gros tyrans. J'ai passé d'innombrables heures sur mon téléphone à regarder des photos incroyables, jusqu’au moment où je me dis : "Mais, pourquoi ?" Et puis je me dis que je ne devrais pas me juger. Je devrais juste être heureuse pour ces femmes superbes. »

Maud Le Rest