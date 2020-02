TBT : quand Kathryn Bigelow recevait l'Oscar de la Meilleure réalisation

Retour sur la carrière de Kathryn Bigelow

Elle est la seule femme à avoir reçu l’Oscar de la meilleure réalisation. Cette année encore, la sélection manque curellement de femmes.

« J'aimerais juste me voir comme quelqu'un qui fait des films. J'ai hâte que mon genre ne soit plus relevé. Je serai toujours heureuse si je peux inspirer des réalisateurs et des réalisatrices jeunes, intrépides, tenaces, et si je peux les inciter à croire que l'impossible est possible. » Kathryn Bigelow est la première et seule femme à avoir reçu l’Oscar de la meilleure réalisation. C’était pour son film Démineurs, en 2010.

Considérée comme « l’ex de James Cameron »

À l’époque, c’est pourtant son ex-mari, James Cameron, qui intéresse certains des journalistes présents. D’où des questions très sexistes. « Gagner contre James Cameron, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Quand vous viviez avec lui, que vous étiez mariés, vous a-t-il appris des choses sur le métier de réalisateur ? Et si c'est le cas, que vous a-t-il appris ? Ou avez-vous appris autre chose sur l'industrie du cinéma ? »