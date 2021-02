3 choses sur Voltaire que Thomas Solivérès a apprises en l'incarnant

3 choses à savoir sur Voltaire, avec Thomas Solivéres

Thomas Solivéres interprète le Voltaire à l’écran, dans la série “Les aventures du jeune Voltaire”. Il nous apprend 3 choses sur l’illustre écrivain.

Un homme de combat

“Voltaire a passé sa vie à prôner le pluralisme des croyances et la tolérance universelle entre les hommes, les femmes, qu’on doit considérer comme nos frères et sœurs. Il va évidemment remettre en cause l’importance de la religion, donc il va se battre contre le fanatisme religieux, contre l’obscurantisme”, explique Thomas Solivéres.

Au 18ème siècle, Voltaire prononcait cette phrase : “Que répondre à un homme qui vous dit qu’il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes et qui, en conséquence, est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant ?”

Selon Thomas Solivéres, cette phrase fait écho à certains drames récents comme l’assassinat du professeur Samuel Paty.

Un séducteur

Dans la série “Les aventures du jeune Voltaire”, on découvre un personnage haut en couleurs, moderne et vif, qui n’hésite pas à séduire son entourage. Il refuse de se conformer, se rebelle et fera même plusieurs séjours en prison.

Un arriviste

“C’est un jeune garçon qui va tout faire pour sortir de son milieu social”, explique Thomas Solivéres. Voltaire souhaitait à tout prix s’affirmer et être reconnu socialement, notamment dans les sphères les plus élevées. Il était persévérant. “On lui fermait la porte, il passait par la fenêtre, on fermait la fenêtre, il passait par la cheminée et jusqu’au bout, jusqu’au bout de sa vie, il s’est battu en permanence”, conclut Thomas Solivéres.